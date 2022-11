Rave party | «non possiamo intercettare i ragazzi» | stop di Tajani Zangrillo ribadisce | «Non è come reato di mafia»

No alle intercettazioni come strumento di indagine per i, insomma. In un consiglio dei ministri all'insegna delle battaglie identitarie, come il giro di vite sulla giustizia e l'...La polizia di Modena ha sequestrato il sistema audio utilizzato nel capannone dove si è tenuto il"Witchtek", concluso ieri (lunedì) con l'esecuzione pacifica dello sgombero. Sono stati ...Stretta sui rave, Piantedosi puntava a confisca di strumentazione e intercettazioni e dal Cdm è comunque uscita una bozza di norma che blocca gli eventi ...Il Consiglio dei ministri si è concentrato sui provvedimenti riguardo la giustizia. E il confronto politico sulla possibilità di ...