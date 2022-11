Rave party diventa reato | fino a 6 anni per chi li organizza Ecco cosa prevede il decreto legge

L'intervento sull'ergastolo ostativo e il rinvio della riforma penale, ma anche lo stop all'obbligo di vaccino per il personale sanitario, la linea - durissima - suie la composizione finale dell'esecutivo con la scelta di viceministri e sottosegretari. Il governo Meloni affronta il suo primo vero Consiglio dei ministri approvando una serie di misure su ...BOLOGNA La polizia di Modena ha sequestrato il sistema audio utilizzato nel capannone dove si è tenuto il'Witchtek', concluso ieri con l'esecuzione pacifica dello sgombero. Sono stati individuati, mentre se ne stavano andando e scortati in Questura 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e ...Notte e mattinata di tensione per un rave party di Halloween a cui partecipano circa 3000 persone. Il mega rave, denomonato Witchtek, è stato organizzatonella zona nord di Modena. Migliaia di… Leggi ...Stretta sui rave, Piantedosi puntava a confisca di strumentazione e intercettazioni e dal Cdm è comunque uscita una bozza di norma che blocca gli eventi ...