Quotazioni oro affossate dallo strapotere del dollaro

Money.it

...che alimenta l'interesse sul mercato delle materie prime agricole della speculazione che si sposta dai mercati finanziari ai metalli preziosi come l'fino ai prodotti agricoli dove le...Petrolio: chiusura in ribasso anche ieri per ledell'nero che si sono fermate a 86,16 dollari, con un calo dell'1,92%. Wall Street: chiusura in calo ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello ... Perché il prezzo dell'oro continua a scendere (e quanto durerà) Oro in lieve rialzo in avvio di giornata: è scabiato a 1.649,30 dollari l'oncia con un aumento dello 0,58%. (ANSA). (ANSA) ...(Teleborsa) - Con l'Ucraina che rappresenta da sola il 10% degli scambi mondiali di grano la chiusura dei corridoi di pace per l'export sconvolge il mercato con effetti sui prezzi e ...