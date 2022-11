Quando gareggerà l’Italia maschile nelle Finali dei Mondiali? Squadre | all-around | specialità | calendario | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022)si è qualificata per la Finale adei2022 di ginnastica artistica. I Moschettieri hanno concluso il turno preliminare in quinta posizione e torneranno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) per tentare l’assalto al podio. Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi e Carlo Macchini sono chiamati a una nuova magia nella serata di mercoledì 2 novembre a partire dalle ore 18.40. Nicola Bartolini ha staccato il biglietto per la finale al corpo libero: il Campione del Mondo diproverà a conquistare una nuova media sabato 5 novembre. Nella finale all-di venerdì 4 novembre, invece, vedremo all’opera Yumin Abbadini e Lorenzo Casali, desiderosi di ben figurare sul giro completo. Di seguito il...