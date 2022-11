Probabili formazioni Monza-Verona | tredicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Le due squadre si sfideranno alle 15:00 di domenica 6 novembre nel palcoscenico dell’U-Power Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le due squadre cercano punti cruciali in ottica salvezza, entrambe con dei tecnici subentrati a stagione in corso. Quali saranno le scelte di Palladino e Bocchetti? Scopriamolo insieme nel corso di questa settimana, Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti e le news di formazione.– Palladino schiererà il solito 3-5-2 con Ciurria e ...