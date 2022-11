Principessa Amalia | dietro le sue minacce l’ombra del pericoloso boss

Leggi su velvetmag

(Di martedì 1 novembre 2022) La vicenda delle intimidazioni alladel Belgio si tinge di tinte sempre più fosche. Qualche settimana fa, infatti, la Casa Reale d’Olanda aveva annunciato che l’erede al trono aveva ricevuto importanti, che mettevano in pericolo la sua stessa vita. Adesso i media locali riportano chequegli atti potrebbe celarsi il nome di un famoso. Stiamo parlando di Ridouan Taghi, il principale sospettato nel celebre processo Marengo. Taghi è unolandese, di origine marocchina, considerato come il re dei narcotrafficanti in Europa. Il caso Marengo, che vedeva 17 sospettati indagati per omicidio e tentato omicidio, è stato il più grande caso giudiziario di mafia in Olanda. ANSANel 2019 Taghi è stato arrestato mentre si trovava a Dubai. Sentito dalle ...