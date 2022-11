Previsioni meteo | il maltempo arriva in Liguria | scatta l' allerta gialla - Cronaca - lanazione it

la Repubblica

L'inversione di rotta con conseguente maltempo , secondo leesperti di 3BMeteo è previsto già dal 3 novembre., sarà caldo per altri due mesi: piogge a dicembre, l'inverno arriverà ...Brusco calo delle temperature. Tra giovedì e venerdì in arrivo un'altra perturbazione che porterà piogge e ... Previsioni meteo: ultimi sprazzi di estate, da venerdì pioggia e neve Cosenza, previsioni meteo per il 1/11/2022. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 11°C e massima di 26°C Situazione in tempo reale: Secondo la ...Ponte di Ognissanti anomalo per le temperature quasi estive che hanno portato gli italiani a riversarsi sulle spiagge fuori stagione. Ma dall'ombrellone all'ombrello il passo è ...