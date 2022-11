Ponte di Ognissanti | in città alberghi pieni «Ma il carovita potrebbe frenare il settore»

...assegni Trascorso il lungo weekend di, a partire dal 2 novembre per i pensionati arriveranno buone notizie. Si inizia proprio dal pagamento dell' assegno che ha subito a causa delun ...Se da una parte la Città del festival viveva la coda del lungodicon una vera e propria invasione colorata di turisti per le strade del centro, dall'altra si muoveva la ...Centro storico, cambiata la giunta il degrado resta. Bivacchi in centro, monumenti vandalizzati e segnalazioni social su erba infestante: il rilancio per ora è un miraggio. L’uscita ...ANCONA - Sembrava il ponte del 2 giugno. Invece era quello dei morti. Altra giornata incredibile lungo le spiagge anconetane, da Palombina al Passetto, da Sirolo a Numana, piene di gente ...