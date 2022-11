Ponte di Ognissanti | folla di turisti al Vesuvio e agli scavi

(Di martedì 1 novembre 2022) Undida record per il. Complice il bel tempo, folti gruppi isi sono spinti sulla vetta ammirando il panorama del Golfo di Napoli. Per la giornata di martedì 1 novembre ben 2.400 sono stati i biglietti venduti per il sentiero del Gran Cono. “Siamo contentissimi che anche neldiil Parco Nazionale delsia scelto come meta da tantissimi. Registriamo il sold out al sentiero del Gran Cono ma abbiamo numeri in crescita anche sugli altri sentieri e al Museo del Parco a Boscoreale” commenta il commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del, Agostino Casillo “Questo ci conferma che la nostra strategia di cambiamento verso un turismo più sostenibile e slow che ...

