Poeti ribelli e autori da scoprire L' autunno da sfogliare in Lazzerini - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La nuova rassegna a cura di Fiesoli parte da Leopardi. Una lezione 'umanistica' su un inedito Pasolini. In arrivo una mostra sulla letteratura per bambini e una protagonista: Ida Baccini, pratese ...Dalla retorica di un "popolo di eroi, di santi, di, di artisti, di navigatori, di ... ricordiamo i tanti giovani di differente fede politica, che "per amore", con il sacrificio della loro ... Poeti ribelli e autori da scoprire L’autunno da sfogliare in Lazzerini La nuova rassegna a cura di Fiesoli parte da Leopardi. Una lezione "umanistica" su un inedito Pasolini. In arrivo una mostra sulla letteratura per bambini e una protagonista: Ida Baccini, pratese d’or ...Si intitola "Ceppo e mannaia. Ribelli e anarchici romagnoli nel mondo" l’ultimo libro di Miro Gori filosofo, scrittore, poeta ex sindaco di San Mauro Pascoli ed ex direttore della cineteca di Rimini, ...