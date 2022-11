(Di martedì 1 novembre 2022) Una volta che la Ducati si è messa a punto, ha espresso le sue doti di velocità" spiega alla Gazzetta dello Sport lo spagnolo "Non c'è mai stata una tale rimonta, da - 91 a +23 e c'è da dire che, se ...

Virgilio Sport

Daniel, ora collaudatore della KTM, commenta il Mondiale che assegnerà domenica a Valencia la 'corona' MotoGP: "È stato un campionato interessante, specie nella seconda parte: ci vuole sempre tempo ...Daniel, ora collaudatore della KTM, commenta il Mondiale che assegnerà domenica a Valencia la 'corona' MotoGP: "È stato un campionato interessante, specie nella seconda parte: ci vuole sempre tempo ... Pedrosa incorona Bagnaia: "Non sono sorpreso da lui, ha in pugno il Mondiale" L'ex pilota spagnola elogia la Ducati: E' la moto migliore e a differenza della Yamaha ha migliorato nel corso delle gare, per Quartararo è stata dura a livello psicologico.