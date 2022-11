Parlano di fascismo Luca Ricolfi zittisce la sinistra | da godere

...ottobre non sia stato possibile rimuovere con la stessa velocità le scritte inneggianti al... La mia storia e le mie originiper me e non ho bisogno di replicare al disagio del ...Alla Stampa estera Ci sono altri indizi, più empirici e recenti, che cidella presenza di ... per nessun regime,compreso, esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del ...La polemica sul 25 aprile non si arresta. Il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, ospite di Otto e Mezzo nella puntata del 31 ottobre, ...L’AQUILA – “Notiamo stupiti che gli operai del Comune dell’Aquila siano stati inviati celermente a pulire le scritte apparse in mattina contro il Sindaco Biondi. Ci chiediamo come sia possibile che da ...