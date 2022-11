Pallanuoto | World League 2022 | scattano le Super Final per il Setterosa Obiettivo ripetere le prestazioni di Mondiali ed Europei

(Di martedì 1 novembre 2022) Questa è stata l’annata della rinascita per il. Dopo qualche stagione sottotono (il culmine è stato il 2021, con l’eliminazione dalle Olimpiadi di Tokyo), la Nazionale italiana dial femminile è tornata ai livelli che le spettavano, centrando le semii sia aidi Budapest che aglidi Spalato. Per completare al meglio questoarriva l’ultimo appuntamento per la banda di Carlo Silipo. A Santa Cruz di Tenerife da domani, 2 novembre, al 6, appuntamento con ledi. Azzurre inserite nel Girone A: rivali Canada, Olanda e Stati Uniti, mentre nell’altro raggruppamento spazio a Australia, Spagna e Ungheria, oltre alla Nuova Zelanda che è andata a sostituire il ...

La nazionale italiana di pallanuoto femminile si prepara alla 18esima edizione delle Superfinal di World League 2022, in programma da mercoledì a domenica a Santa Cruz di Tenerife. Le azzurre sono inserite nel girone A e ... Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo), Lucrezia Cergol (Trieste), Silvia ... Il Programma completo della World League SuperFinal e le dirette tv per seguire il Setterosa. Girone A: ... L'arrivo domenica sera a Tenerife, anticipando quasi tutte le altre squadre. In programma due sedute d'allenamento al giorno, un piccolo test contro la Spagna per la voglia di continuare a crescere e ...