Padel | Mondiali | Italia femminile già ai quarti | uomini impegnano l' Argentina

(Di martedì 1 novembre 2022) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - L'supera agevolmente 3-0 il Messico e mettere in cassaforte la qualificazione per idi finale del WorldChampionships, il campionato del mondo per nazioni in corso sui campi dell'Aviation Club di Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Le azzurre, dopo il successo sempre per 3-0 sui Paesi Bassi, non hanno avuto problemi anche senza Giulia Sussarello né Roberta Vinci, due dei principali punti di forza della formazione azzurra, che la capitana Marcela Ferrari ha deciso di non schierare. Grazie quindi alla seconda vittoria in altrettante sfide, unita al successo del Portogallo (che lunedì aveva battuto il Messico) sui Paesi Bassi, le azzurre e le rivali portoghesi hanno già la certezza di essere le due promosse dal Gruppo C aidi finale di giovedì. ...