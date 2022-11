Padel | Mondiali femminili Dubai 2022 | l’Italia batte il Messico e si qualifica per i quarti

(Di martedì 1 novembre 2022)può festeggiare lazione aidi finale deidi, in programma a, con un turno d’anticipo. Le azzurre di Marcela Ferrari hanno infatti superato per 3-0 il, bissando il successo all’esordio contro l’Olanda. Tutto facile per la Nazionale italiana, che ha conquistato il primo punto grazie a Carolina Petrelli ed Emily Stellato ed il secondo grazie al duo composto da Carolina Orsi e Valentina Tommasi. Infine, a punteggio già acquisito, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena hanno conquistato la terza vittoria di giornata. Di seguito i risultati completi: Petrelli-Stellato b. Blanco-Reyes 6-1 6-3 Orsi-Tommasi b. Canepa-Rullan 6-2 6-0 Marchetti-Pappacena b. Cabrejas-De La Pena 6-1 6-2 ...

