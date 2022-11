Oroscopo del Capricorno per novembre 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Benvenuto a. Il mese scorso il vostro pianeta dominante, Saturno, ha terminato la sua retrogradazione e di conseguenza vi siete concentrati sulla ricerca di un equilibrio tra lavoro e vita privata, un compito non facile per un Cap ambizioso come voi. Ricordate che più siete felici a casa, meglio vi sentirete in tutti

Paolo Fox 1 novembre Ariete Non aspettare che ti chiami per decidere cosa farai oggi, Ariete. Se hai voglia di uscire, contatta ...giornoPaolo Fox 1 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia. Ariete. Venere è in opposizione: potresti avere ...L’oroscopo Barbanera di oggi, martedì 1 novembre Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunendo tutti i familiari per ...CIELO DEL MESE: periodo difficile per il vostro segno e per l’impaziente inquilino Urano, tenuto sotto tiro dall’algido Saturno allo zenit in quadratura. Come se non bastasse in aperto conflitto anche ...