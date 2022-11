Oroscopo 1° novembre 2022 | nuovi inizi per Leone | Acquario contrariati

del giornoPaolo Fox 1. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia. Ariete. Venere è in opposizione: potresti avere ...Paolo Fox di domani 1: martedì speciale per nuovi amori. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, ...Le giornate si accorciano, il Natale è sempre più vicino, per alcuni segni questo mese rappresenterà una vera e propria sorpresa. Una cosa è certa, gli astri sono sempre in movimento, sarà quindi un n ...Amore e AmiciziaLa prima parte del mese è poco propizia per l’appagamento della vostra vita affettiva e relazionale. Un piccolo chiarimento sarà necessario in coppia. Fortunatamente, dal 16, Venere ne ...