Okafor | “Milan | grande club | una storia leggendaria Sul futuro …”

Meglio se in Champions', assicuramostrando serenità nei confronti di unche definisce 'grande club, con storia leggendaria '. MERCATO - 'Preferenze per il futuro No. Che sia ...Noah, stella del Salisburgo, ha parlato verso il match di Champions League contro ilmercoledì sera Noah, giocatore del Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match con ilmercoledì sera. Di seguito un estratto della sua intervista. ...L’attaccante del Salisburgo Noah Okafor domani affronterà il Milan che lo considera un obiettivo di mercato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la stella del Salisburgo Noah Okafor ha parlato de ...E' la stella del Salisburgo Noah Okafor, andato già 3 volte a rete nel girone di Champions, a presentare il 'dentro o fuori' di domani a San Siro: "Mi piacciono queste sfide" spiega alla Gazzetta dell ...