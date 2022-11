(Di martedì 1 novembre 2022) E' la stella del Salisburgo Noah, andato già 3 volte a rete nel girone di Champions, a presentare il 'dentro o fuori' di domani a San Siro: "Mi piacciono" spiega alla Gazzetta dello Sport l'elvetico "La Champions è speciale, trasmette emozioni differenti e permette di crescere: il gol più importante non l'ho segnato quest'anno, ma un anno fa al Siviglia, perché ha ...

Virgilio Sport

E' la stella del Salisburgo Noah, andato già 3 volte a rete nel girone di Champions, a presentare il 'dentro o fuori' di domani a San Siro: "Mi piacciono queste sfide" spiega alla Gazzetta dello Sport l'elvetico "La Champions ...E' la stella del Salisburgo Noah, andato già 3 volte a rete nel girone di Champions, a presentare il 'dentro o fuori' di domani a San Siro: "Mi piacciono queste sfide" spiega alla Gazzetta dello Sport l'elvetico "La Champions ... Okafor avvisa il Milan: "Amo queste sfide, arriviamo a Milano senza pressione" E' la stella del Salisburgo Noah Okafor, andato già 3 volte a rete nel girone di Champions, a presentare il 'dentro o fuori' di domani a San Siro: "Mi piacciono queste sfide" spiega alla Gazzetta dell ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...