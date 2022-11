Ognissanti | il Papa | “Per costruire la pace imitiamo i Santi | smilitarizziamo il cuore”

(Di martedì 1 novembre 2022) Città del Vaticano – “Smilitarizzare il”. E’ questo il modo per raggiungere lanel modo secondoFrancesco, che questa mattina si è affacciato su un’assolata piazza San Pietro, gremita da 15mila fedeli, per l’Angelus nella solennità di. E proprio imitando isi diventa costruttori di. Infatti, spiega il, della festa odierna, “potremmo avere un’impressione fuorviante: potremmo pensare di celebrare quelle sorelle e quei fratelli che in vita sono stati perfetti, sempre lineari, precisi, anzi “inamidati”. Invece, il Vangelo smentisce questa visione stereotipata, questa ‘tà da immaginetta’”. Le Beatitudini di Gesù (cfr Mt 5,1-12), sottolinea Francesco, “che sono la carta d’identità dei ...

"La Vergine Maria, Regina di tutti i santi, ci aiuti a essere costruttori di pace nella vita di ogni giorno", ha concluso ilintroducendo la preghiera mariana. "Per favore non dimentichiamoci ...In seguito,Gregorio III (731 - 741) scelse il 1º novembre come data dell'anniversario della ... Tradizioni di tutto il mondo In diversi Paesi, inclusa l'Italia, il giorno diè un giorno ... Ognissanti, modelli di fede come ponte tra terra e cielo. Ecco perché la santità è senza fine In seguito Papa Bonifacio IV nel 610 d.C la spostò al 13 maggio ... e che si sono fatti “testimoni” costanti del Vangelo di Cristo in Terra. La festa di Ognissanti viene celebrata anche dalla Chiesa ...Città del Vaticano - Papa Francesco festeggia Ognissanti e tiene ai fedeli una piccola lezione su chi sono i santi e sul ruolo che hanno svolto nella loro vita, e poi ricorda al mondo che la pace ...