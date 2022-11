Occhio alle diete fai da te | la nutrizionista Evelina Flachi | La salute? Sta nello stile di vita

(Di martedì 1 novembre 2022) Per Libero Tv Paola Natali intervista la. Quanto incide la tavola sulla nostra? "Gli studi dimostrano sempre di più la correlazione tra l'alimentazione, lae soprattutto la prevenzione attraverso il cibo di alcune malattie. Non solo: importantissimo è anche come cuciniamo i cibi, per preservare le proprietà nutrizionali, fare cinque pasti al giorno, scegliere alimenti che siano colorati". E l'acqua? "Da un litro e mezzo siamo passati a due litri di acqua da consumare durante il giorno, soprattutto con l'aumentare dell'età. Se usiamo l'acqua con intelligenza inoltre può aumentare il senso di sazietà e questo aiuta coloro che stanno seguendo una dieta. Inoltre, è stato dimostrato che spesso confondiamo la fame con la sete". Quando è dannoso affidarsi a internet ...

Meteo Toscana

... dai viaggi parlamentaristrutture amministrative. Svolgerò questo nuovo compito in un momento ... dal punto di vista politico c'è la responsabilità di fare un'opposizione concreta ma con un......Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la cura pensata durante la pandemia per ridare fiato...già adottato delle contromisure per far fronte al caro energia e che non vedono di buon(... Impulso perturbato a metà settimana, occhio alle sorprese – meteo Toscana A partire dalla festività martedì 1 novembre, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivicon orario dalle 11 alle 13 e dalle 15:30 alle ... si materializzeranno davanti agli occhi dei ...In lacrime anche la dirigente scolastica, Livia Pedretti: negli occhi, lucidi, l’entusiasmo dei piccoli che ... due dei quattro ragazzini, stando alle indagini, ne avrebbero appiccato un altro, di ...