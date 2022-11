' ' Non so nemmeno cosa sia successo | ma sono qui' '

Calciomercato.com

Le parole di Wilfredo Leon dopo la terribile caduta, per fortuna senza conseguenze, durante la finale di SupercoppaOre 17:26 - Un posto per Asllani Quindi prima di tutto vanno evitate serate storte,in linea con il mese perfetto che l'Inter ha appena vissuto econ il rendimento europeo della squadra ... Napoli, Lobotka: 'Non possiamo perdere, nemmeno in questo stadio...' Bisogna vincere e festeggiare. Il passaggio del turno in Champions League: «il nostro primo obiettivo di stagione», e poi il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025 con il ...Su Netflix è sbarcata Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, la serie antologica a cura del regista messicano premio Oscar che indaga le ...