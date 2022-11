“Non apre bocca senza permesso” Di Battista senza freni | con chi se la prende

(Di martedì 1 novembre 2022) “Che ne pensa delle prime mosse del governo Meloni?”. È questa la domanda che Giovanni Floris, conduttore di diMartedì, rivolge ad Alessandro Dinel corso della puntata del 1 novembre del programma televisivo di La7. L'ex volto di punta del Movimento 5 Stelle ci va giù pesante: “Si leggono soltanto minchiate, se domandassimo a 10mila italiani quali sono le emergenze del Paese nessuno risponderebbe i rave party, i contanti da portare a 10mila euro, francamente neanche Predappio. Trovo preoccupante la linea di Meloni, io da settimane dicevo che il suo problema non era il fascismo, ma il tirare dritto sulla linea di Mario Draghi su economia e guerra. Le parole d'ordine che dovremmo pronunciare vista la gravità della situazione sono il caro bollette, il caro vita, il negoziato e le modalità per uscire dalla tragedia in Ucraina”. “Tutte cose che - prosegue ...

