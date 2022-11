Nina Rima | influencer disabile | denuncia | ' Negato il saltafila a Gardaland | sono stata discriminata' Ecco cosa è successo

In una storia su Instagram l'influencer ha raccontato la sua disavventura. La risposta della direzione: "La donna ha avuto il pass prioritario insieme a tutto ...Le hanno negato la possibilità di ottenere il cosiddetto 'saltafila' perché 'non abbastanza disabile'. È quanto accaduto a Gardaland alla modella influencer, una ragazza di 22 anni alla quale è stata amputata una gamba in seguito ad un incidente stradale in scooter. A raccontare la disavventura è lei stessa sul suo profilo Instagram da oltre 100 ...La 22enne ha affidato ai social lo sfogo: "Non mi ero mai sentita così rifiutata e non capita". La direzione di Gardaland: "Ha avuto il ...È quanto accaduto a Gardaland alla modella influencer Nina Rima, una ragazza di 22 anni alla quale è stata amputata una gamba in seguito ad un incidente stradale in scooter. A raccontare la ...