Nicolas Boileau | il legislatore del Parnaso

(Di martedì 1 novembre 2022)era nato a Parigi il primo novembre del 1636. Poeta, scrittore e critico letterario francese, era il quindicesimo di sedici figli. Amava particolarmente lo studio, anche se ebbe dei ritardi nella sua formazione. Questo, dal momento che da bambino era cagionevole di salute. Una volta cresciuto, intraprese gli studi di giurisprudenza, per abbandonarli quasi subito. Ciò gli valse la grande disapprovazione da parte dei suoi familiari. L’abbandono della facoltà fece ritenerecome un vero e proprio fallito. Passò quindi allo studio della teologia. Tuttavia, non ne risultò affascinato. Alla fine si dedicò anima e corpo allo studio delle lettere.fece questo subito dopo la scomparsa del padre. Quest’ultimo era era cancelliere alla Grand’ Chambre del ...

Quotidiano di Sicilia

) Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. (Jacques Bénigne Bossuet) Tutto ciò che vuoi è dall'altra parte della paura. (Jack Canfield) Blocchi il ...). Il vino è per l'anima ciò che l'acqua è per il corpo. (Mario Soldati). Il buon vino è ogni volta una sinfonia di quattro movimenti, eseguita al ritmo delle stagioni. Il sole, il ... Benvenuto novembre, la festa di Ognissanti e le curiosità dell’almanacco del giorno Le conseil municipal de Saint-Avold a donné son accord, mardi soir, pour enclencher une procédure de licenciement à l’encontre de Jacques Pierrard, directeur général de la régie Énergis. À aucun momen ...Après les succès de Lison Desprez, Baptiste Samson et Maxime Vézie, dans les épreuves de jeunes, puis le cavalier seul de la championne de Bretagne Laura Porhel chez les dames, 75 concurrents (40 seni ...