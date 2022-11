Navigator | il Governo valuta la proroga dei contratti

(Di martedì 1 novembre 2022) Il, secondo quanto si apprende, starebbendo una ulterioredeidei, scaduti da ultimo il 31 ottobre: l’ipotesi sul tavolo, che sarebbe però “ancora in discussione”, sarebbe quella di allungare di altri due mesi i. Proprio sulla questIone della collocazione di circa 1500, (538 con collaborazioni cessate tra maggio e agosto e 958 scaduti il 31 ottobre), i sindacati, sempre secondo quanto si apprende, avevano chiesto un incontro al ministro del Lavoro, Marina Calderone, all’indomani del suo insediamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

