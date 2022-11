Napoli | due ballottaggi per Spalletti per la sfida al Liverpool

(Di martedì 1 novembre 2022) Lucianoha dueper lacon ildi Champions League: Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano. Ildeve difendere il primo posto nel girone A con 15 punti. Gli azzurri si possono permettere addirittura una sconfitta con i Reds di Klopp che dovrebbe vincere ad esempio con un 4-0 per riuscire a prendersi il primo posto. Ovviamente ad una squadra fortissima come quella inglese nulla è impossibile, quindiha tenuto altissima l’attenzione. Il tecnico in conferenza stampa ha detto di non fidarsi degli elogi di Klopp e del fatto che sembra già orientato a tenersi il secondo posto senza puntare al massimo.: formazione colad Anfield Cosìè pronto a schierare la formazione ...

Questo sarà l'ottavo confronto nelle competizioni europee tra Liverpool e: tre vittorie italiane,inglesi epareggi nei sette precedenti. Dopo la vittoria per 4 - 1 nel primo match di ...... l'attaccante georgiano delche sta stupendo il mondo intero e che fa faville sia in Georgia ...delle stelle nuove più luminose d'Italia e della Champions ed è ormai dichiaratamente l'eroe di...Un boato, poi una voragine enorme che si apre lungo via Palermo. Sono stati minuti di terrore per i residenti del civico 72, svegliati di soprassalto intorno alle 5 del mattino ...Come si fa a tifare una squadra che ciclicamente finisce - a torto o ragione - al centro di veleni, sospetti, indagini giudiziarie Giuseppe Pipitone prova a dare una risposta ...