Musei gratis per i docenti | attestazione della scuola Il modello del Ministero In alternativa vale Carta bonus 500 euro

(Di martedì 1 novembre 2022) Idi ruolo e non, com'è noto, hanno la possibilità di visitare, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali. L'articolo .

TorinoToday

La visita è proposta nell'ambito del progetto AMIR / AccoglienzaInclusione Relazione, a cura di Comune di Fiesole, Comune di Firenze - MUS. E, Istituto degli Innocenti, Fondazione Primo Conti, ...Domenica 6 novembre torna a Firenze la Domenica Metropolitana , la giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente icittadini e prendere parte alle numerose attività in programma. Oltre a ricordarvi le consuete visite guidate in Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, vi proponiamo ... A Torino e in Piemonte, musei gratis la prima domenica di novembre «Diamo vita al museo Maradona». L’appello dei tifosi del Napoli è rivolto al Comune, che conserva nella pancia dello stadio di Fuorigrotta, decine e decine di scatoloni ...Fino a qualche giorno fa il museo era visitabile, ma poi Angiolo Carrara Verdi ha ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis alla newsletter del ...