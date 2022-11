Muore schiacciato da una motozappa mentre coltiva la terra

Secondo una prima ricostruzione l'84enne stava lavorando la terra con un motocoltivatore quando, probabilmente a causa di una manovra errata, è rimastodal mezzo in retromarcia. Per lui ...Omicidio colposo . Con quest'accusa la Procura di Cagliari, per il tramite della pm Rita Cariello, ha aperto un'inchiesta sulla morte di un anziano a Villa Ada , una casa di riposo nel Comune di Uta . ...Il fatto è accaduto in via Pietro Bembo. Secondo una prima ricostruzione l'84enne stava lavorando la terra con un motocoltivatore quando, probabilmente a causa di una manovra errata, è rimasto ...Pietro Alfonsi, 84 anni di Padova, stava lavorando un terreno di sua proprietà in via Bembo. A causare l’incidente una manovra errata ...