MotoGP | Marco Bezzecchi | “Voglio chiudere al meglio la stagione | possiamo fare bene a Valencia”

(Di martedì 1 novembre 2022)si appresta a concludere questo weekend aunad’esordio estremamente positiva in, con la prospettiva di migliorare ulteriormente e andare a caccia della top5 in campionato a partire dal prossimo Mondiale. Il Bez è reduce da due quarti posti consecutivi di grande spessore a Phillip Island e Sepang, ma nell’arco del 2022 è stato in grado addirittura di salire sul podio nella top class con il secondo posto di Assen centrando anche una pole position in Thailandia. “Sono davvero motivato aalla: negli ultimi due GP sono andato davvero forte e sono contento. C’è da dire cheè una pista completamente diversa, anche il clima sarà differente, ma ...

...il nome di Valentino Rossi nella classeè stata decisamente positiva. Luca Marini occupa la tredicesima posizione in classifica Piloti con 111 punti seguito proprio dal compagno di box...... Sepang International Circuit , la pista che, coincidentemente, porta l'abbreviativo di... particolare, e anche storico; una delle date più tristi per l'Italia della, che avrebbe potuto ...MotoGP, Marco Bezzecchi vuole replicare il podio arrivato ad Assen: "A Valencia concentrato per chiudere al meglio" ...Luca Marini e Marco Bezzecchi torneranno in sella alle loro Ducati Desmosedici ... La stagione d’esordio della compagine che porta in pista ancora il nome di Valentino Rossi nella classe MotoGP è ...