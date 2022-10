Calciomercato.com

AGI - Terza vittoria stagionale per il Bologna di Thiago Motta: i felsinei si sono imposti 2 - 1 sul campo delgrazie alle reti di Ferguson e Orsolini, inutile il gol del vantaggio disu calcio di rigore. Ottavo ko per la squadra guidata da Raffaele Palladino, ferma a quota 10 e reduce da giorni ......(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio, Donati, Marlon, Carlos Augusto, Birindelli, Rovella, Sensi (22'st Bondo), D'Alessandro (22'st Ciurria), Pessina (34'st Valoti), Ranocchia (1'st Caprari),(... Monza, Petagna: 'Siamo stati troppo leggeri. Pablo ci ha mandati un messaggio...' Petagna apre su rigore, i rossoblù la ribaltano in poco più di un quarto d'ora. Per i brianzoli serve ritrovare una difesa solida, e costruire un attacco incisivo ...Il Bologna di Thiago Motta sembra aver preso forma e identità, anche la personalità di rimontare lo svantaggio pure senza il suo giocatore migliore, e fa lo scherzetto al Monza. Poco lucidi ...