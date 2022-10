Monza | Palladino | «Condannati dagli episodi»

(Di martedì 1 novembre 2022), le parole del tecnico del, Raffaelle, dopo la sconfitta contro il Bologna: «Troveremo la sintonia giusta». Raffaeleha parlato a Sky dopo la sconfitta delcontro il Bologna. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono errori individuali purtroppo, di quelli che pesano. Mi dispiace perché soprattutto il primo è un errore di lettura ed il ragazzo lo sa già, era un errore che può succedere ma che era evitabile. E’ arrivato nel nostro momento migliore ed è un peccato, poi anche il secondo è stato un errore di non copertura, ci siamo trovati aperti. Mi dispiace perché al di là di questiil Bologna è stato bravo nel primo tempo a fermarci anche perché non siamo stati al massimo a livello di gioco. Poi glidel secondo ...

Terzo ko di fila per ildi Raffaele, fermo a 10 ...: Di Gregorio 6; Donati 5, Marlon 5.5, Carlos Augusto 5; Birindelli 5.5, Sensi 6.5 (22'st ... Allenatore:5.5. Bologna: Skorupski 6; Posch 5.5, Soumaoro 6, Lucumi 6, Cambiaso 6 (46'st ...Petagna apre su rigore, i rossoblù la ribaltano in poco più di un quarto d'ora. Per i brianzoli serve ritrovare una difesa solida, e costruire un attacco incisivo ...I rossoblù di Thiago Motta ottengono il secondo successo di fila, grazie al 2-1 in rimonta sulla squadra di Palladino.