MLB World Series 2022 | gara-3 rinviata per maltempo

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) Slitta di un giorno-3 delledi baseball. A causa delle condizioni meteorologiche avverse in quel di Philadelphia, il terzo incontro tra Houston Astros e i Phillies si disputerà domani, martedì 2 novembre, a partire dalle ore 1:00 italiana. A rendere nota la notizia è stata la MLB in un comunicato stampa diramato poco prima dell’inizio del match. Per via del rinvio dunque il tabellino di marcia dell’intera rassegna sforerà di un giorno:-4 e-5 si disputeranno infatti mercoledì 3 e giovedì 4; il giorno di riposo sarà invece venerdì 5; le eventuali gare-6 e -7 andranno in scena sabato 6 e domenica 7 novembre. Ricordiamo che le due compagini si trovano al momento sull’1-1. Nella disputa inaugurale ha avuto la meglio Philadelphia, nella seconda invece Houston ...