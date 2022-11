Milan | San Siro tutto esaurito contro il Salisburgo

Dove vedere la partita" Salisburgo , quindi, si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza diSiro a Milano con il calcio d'inizio previsto per le ore 21:00 . Il ...Domani, mercoledì 2 novembre, in campo anchee Juventus. Bayern Monaco - Inter (Ore 21 su ... che ha conquistato cinque vittorie su cinque in Champions (la prima il 7 settembre aSiro, 2 - 0, ...Il tecnico del Salisburgo, Matthias Jaissle è pronto a giocarsi tutto contro il Milan nell'ultima giornata di Champions League. La squadra austriaca per qualificarsi agli ottavi deve vincere a San Sir ...Ci sono almeno sei buone ragioni per felicitarsi con il Milan che, proprio all'indomani della secca sconfitta di Torino, ha ufficialmente prolungato il contratto ...