Milan-Salisburgo | Ulmer | “Siamo pieni di motivazione”

Di tutt'altra pasta dovrà essere ilche domani sera affronterà a San Siro ilper la gara che concluderà la fase a gironi di Champions League. Paolo Maldini ©LaPresseSi tratta di una ...COPPE - Coppe europee, al via il sesto ed ultimo turno, Champions, questa sera Bayern Monaco - Inter e Liverpool - Napoli entrambe alle 21, mercoledì invecee Juventus - Psg sempre ...Sotto la pioggia si è svolta la rifinitura dei rossoneri in vista della partita di Champions League contro il Salisburgo ...Noah Okafor, attaccante del Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Preferenze per il futuro Inghilterra, Spagna, Germania o Italia: ogni campionato e ogni club ha un fascino particolare.