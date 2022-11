Milan-Salisburgo | qualificazione agli ottavi di Champions League se…

Fresco di rinnovo con il, Stefano Pioli presenta la decisiva sfida contro ilper la qualificazione agli ottavi di Champions League: 'Fare bene domani sera - afferma - vorrebbe dire tanto perché è il nostro ..., Tonali e Pioli 'votano' Leao Sandro Tonali ©LaPresseCome detto, Torino è stato un passaggio a vuoto per il. Tutti hanno deluso. Lo ha fatto soprattutto Rafael Leao, ...(Adnkronos) – Fresco di rinnovo con il Milan, Stefano Pioli presenta la decisiva sfida contro il Salisburgo per la qualificazione agli ottavi di Champions League: “Fare bene domani sera – afferma – vo ...È in corso a Milanello l'allenamento di rifinitura in vista di Milan-Salisburgo, 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Ecco, dunque, le fasi del torello… Leggi ...