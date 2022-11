Meloni Pd a Meloni Giorgia | ' Norma sui rave liberticida | il governo la ritiri'

'Il coraggio ci accomuna': critiche a Letta e Franceschini Morgan sostiene che è il coraggio ad accomunare lui, il critico d'arte e la premiere poi precisa: 'La cultura è super partes, non va ...La flat tax incrementale sarebbe un sistema di tassazione con un'unica aliquota impositiva e non basato sulla progressività dei redditi e, come spiegato dalla nuova premier Giorgia, si ...Non si può che sottoscrivere in toto le parole del senatore Scarpinato: Noi siamo le nostre scelte, onorevole Meloni, e lei ha scelto da che parte .... Questa è la destra italiana! L' esibizione osten ...Il segretario nazionale dell'Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri maggiormente rappresentativo, Pierino Di Silveri critica il governo Meloni per il reintegro dei no-vax ...