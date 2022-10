Meloni | i sottosegretari | Sgarbi alla Cultura | Rauti alla Difesa Non c' è Mangialavori La lista

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei. Nelladei diffusa in queste ore ci sono Vittorioe Isabella. Non c'è...

... Travaglio giudica i nuovi provvedimenti del governo. "Sa fare solo questo" Travaglio all'... Allo stesso modo per la lista dei: ci sono persone degne e altre impresentabili' ...'Avevamo promesso che saremmo stati veloci, e veloci siamo'. Giorgianon si discosta da quel 'pronti' lanciato in campagna elettorale e ribadito una volta ...8 viceministri e 31, ...Il pressing degli alleati convince la premier a stringere sui tempi. I numeri sono quelli concordati ma è nel partito di Berlusconi che si consuma la ...Il critico d'arte: "Convivrò con Sangiuliano e agirò nel segno di Croce. Franceschini era solo un piccolo scrittore" ...