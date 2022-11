Meloni |   Governo serio e inattaccabile Da Berlusconi lucidità nel capire le priorità

Leggi su agi

(Di martedì 1 novembre 2022) AGI - "Non ho mai temuto davvero di non riuscire a fare unanche se ho preso in considerazione l'ipotesi di presentarmi in Parlamento senza un accordo preventivo con tutti gli alleati, quando alcune proposte mi sono sembrate irricevibili". Così il presidente del Consiglio Giorgianel libro di Bruno Vespa 'La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia'. "Nonostante io fossi andata incontro a tutti senza sfogliare il manuale Cencelli, perché i numeri avrebbero detto altro. Ma a me interessava formare una squadra che funzionasse, un, adeguato, ben calibrato. E credo di esserci riuscita". Con il Cavaliere? "Con lui c'è stata qualche incomprensione in più, figlia del passaggio di ...