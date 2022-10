Meloni | «Fiera dell’ergastolo ostativo Covid? No approccio ideologico» Salta l’obbligo dei vaccini per medici | sì mascherine in ospedale 

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha varato il reintegro del personale no vax; rinviata a fine anno la riforma Cartabia. Rave party: fino a 6 anni di carcere per chi occupa edifici

In conferenzaparla di un dl 'molto importante' per i provvedimenti contenuti all'interno, '...alla criminalità organizzata tra i grandi obiettivi di questo governo e io sono contenta e...'Piena soddisfazione per le misure approvate oggi in Cdm.che il primo provvedimento contenga una norma sulla lotta alla criminalità organizzata. ...il presidente del Consiglio Giorgia