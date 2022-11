Mbappé-PSG | rottura totale | lite furibonda | c’entra la Juventus?

Corriere della Sera

Un giorno speciale, da festeggiare giocando una partita orgogliosa contro ildi Messi e... Neymar e. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus © LaPresseUna sfida tutt'altro ... Per lui quest'anno è straordinariamente importante, per ile per il Mondiale. Ha 35 anni, sono gli ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»