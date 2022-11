Maxiprocesso dei Nebrodi | condanne per seicento anni

(Di martedì 1 novembre 2022) Patti (Messina), 31 ott. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) -Quando i giudici entrano in aula, alle 23.09 dopo tre rinvii in serata, la tensione è palpabile. In prima fila i pm della Dda di Messina, subito dietro gli avvocati dei 101 imputati, e tra i banchi del pubblico le mogli, i parenti degli imputati. In disparte, guardato a vista dai suoi 'angeli custodi' c'è lui, Giuseppe Antoci, il padre del 'Protocollo Antoci', grazie al quale è stato possibile smantellare il sistema di truffe milionarie nell'agricoltura. Una sentenza storica, nel piccolo tribunale del messinese, arrivata dopo una settimana di Camera di consiglio, tenuta presso un albergo cittadino di Patti (Messina). I giudici del Tribunale di Patti hanno emessoper oltre 600di carcere, sui mille chiesti dalla Procura. Novantuno lee dieci ...

