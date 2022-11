Maurizio Bonori | molto più di un papà influencer Ho visto la sua pagina e ho voluto conoscerlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Questa storia comincia circa un anno fa, quando viene pubblicato il mio libro e una amica mi scrive per dirmi che era finito nelle stories di unache lei seguiva. Strano, penso io, il libro parla di comunicazione e di crisi (ah, se lo volete leggere, mica mi offendo, si intitola Crisis Therapy, è pubblicato da Il Sole24 Ore e lo trovate sui soliti canali on ed offline). Non sono un grande frequentatore di pagine create das, quindi la cosa mi incuriosì parecchio. Mi collegai e cercai il profilo di Martina Luchena, la persona di cui mi aveva parlato la mia amica. In effetti non mentiva, nelle stories di Martina faceva bella mostra di sé il libro, tenuto in mano da, il compagno di Martina, tutto intento nella lettura. Cominciai a curiosare sul profilo die ...