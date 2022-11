Marco Bellavia | “Al Gf Vip mi sentivo ubriaco e fuori dal mondo | così ho fatto e detto cose inspiegabili”

(Di martedì 1 novembre 2022) “Sono molto emozionato perché houn macello al Gf Vip. Ho avuto un problema mio di disequilibrio emotivo nella casa, dormivo poco. Ho avuto un problema di regolamento psicofisico. Non avendo l’orologio ho dormito pochissimo per 10 giorni e ho iniziato a sentirmidalho. Mi è dispiaciuto molto di farmi vederedai miei familiari perché mia mamma ha pianto tanto per me ma adesso mi sto riprendendo e devo dire grazie all’amore del pubblico a casa che mi ha sostenuto molto”. Con queste paroleè tornato a commentare quanto successo nella casa più spiata d’Italia: a quasi un mese dalla sua uscita dal reality ...

... eliminata durante l'ultimo televoto flash, la squalificata Ginevra Lamborghini e Sara Manfuso dopo il suo addio improvviso in seguito al caso legato a. L'altra motivazione resta ...Per la sua squalifica si sono uniti milioni di telespettatori che seguono le dinamiche del format e anche, su Twitter, ha lanciato l'hashtag per far squalificare Elenoire. Alla fine ...Il duro sfogo dell'ex fidanzata dell'ex gieffino: "Sono ancora amaramente pentita" Marco Bellavia, l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso ...Infatti, dopo la vergognosa situazione capitata con Marco Bellavia, in molti si aspettavano un ritorno a numeri record per il reality show e così non è stato. Ilary Blasi e Alfonso Signorini – ...