Maneskin | dopo il singolo «The Loneliest» finalmente il nuovo album «Rush!»

FoMo, la sindrome di cui soffre Victoria dei. Ecco cos'è Precedenti indecenti Giusto un ... 'Quel genitore non deve neanche provare ad avvicinarsi al nostro campoun fatto così grave'.Il tour è iniziato la scorsa settimana con una data a Città del Messico durante la quale ihanno presentato "Kools Kids", un potente inedito punk che andrà a fare parte del disco in arrivo. "...Arriva «Rush!», nuovo album dei Maneskin . Il nuovo lavoro, in pre-order da giovedì con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, ...Il nuovo album dei Maneskin arriva il 20 gennaio 2023: ecco come prenotarlo con molto anticipo e la bellissima cover. Tutte le news sulla band.