Måneskin annunciano la pubblicazione del nuovo album “RUSH!” | I dettagli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 novembre 2022)ladel”: ecco iladi “”, ilattesissimo, in uscita il 20 gennaio 2023 e disponibile in pre-order da giovedì 3 novembre 2022 con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro. L’annuncio arriva mentre la band sta vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale: proprio questa sera, infatti, partono le date statunitensi del LOUD KIDS TOUR con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle. Il tour è iniziato la scorsa settimana ...