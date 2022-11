Mafia dei Pascoli | oltre 600 anni di carcere e 4 milioni di confische Tutte le condanne I NOMI

Anche se con la testa non c'è più: mostrando la sua Beretta 380 al più piccolosuoi fratelli, ... Gaspare Mutolo, la seconda puntata del memoriale del pentito di: 'La mia vita sprecata' - ...Seicento anni di carcere e oltre 4 milioni di confische per lapascoli tortoriciana. I giudici del tribunale di Patti hanno disposto 91 condanne e 10 assoluzioni. Per una sentenza storica che arriva dopo un processo chiuso in tempi record per la ...Pugno duro dei giudici al processo contro la mafia dei Nebrodi che si è celebrato davanti al tribunale di Patti ...Se lo facessimo, rischieremmo di equipararli ai reati di mafia e terrorismo". "È stato un Consiglio dei ministri molto sereno, c’è stata una condivisione su tutti i temi. Sul provvedimento per i rave ...