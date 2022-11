(Di martedì 1 novembre 2022)si è affidato aper realizzare il suo primocome regista, intitolatocollaborerà nuovamente condopo il successo della serie Hannibal in occasione del. Il progetto è stato annunciato in occasione dell'AmericanMarket ed è stato ufficialmente presentato ai potenziali distributori.sarà scritto eda, al suo esordio alla regia di un lungometraggio.sarà la...

Movieplayer

Gli altri titoli da recuperare sono le tre stagioni di Hannibal (2013 - 2015) - dai romanzi di Thomas Harris - connei panni di Hannibal Lecter. The Terror (2018 - 2019). Loro di ...... cioè Animali Fantastici - I segreti di Silente , interpretato da Jude Law nel ruolo di Albus , Eddie Redmayne in quello di Newt Scamander ea sostituire Johnny Depp come ... Mads Mikkelsen star di Dust Bunny, film horror diretto da Bryan Fuller