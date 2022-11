Ma la priorità del governo non era il caro-bollette?

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Quel che si dice in campagna elettorale, rimane in campagna elettorale. Per mesi (ancor prima delle dimissioni di Mario Draghi), Giorgia Meloni ha continuato a battere sempre sullo stesso tasto: il, secondo lei, non aveva fatto abbastanza (per lei, in realtà, non aveva fatto praticamente nulla) per contenere il. E nel corso dei due mesi di comizi, interventi televisivi e interviste a giornali e trasmissioni, colei che poi è stata nominata Presidente del Consiglio aveva fatto una promessa agli italiani: parleremo e troveremo rimedi per contenere gli aumenti di luce e gas fin dal primo Consiglio dei Ministri. Ed eccoci arrivati al secondo CdM, ma di norme in quella direzione non v’è traccia., lasparita all’interno del Consiglio dei ...