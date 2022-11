Corriere dello Sport

MADRID - "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamentela morte di María Concepción Barrena Gutiérrez , madre di Mariann Barrena, moglie del nostro allenatore Carlo Ancelotti. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo amore e ...... come avvenuto con la Fermana,dimostrare la stessa mentalità sia in campionato che in coppa ... Celiento e Bianchi, oltre a Bumbu colpito da unin famiglia. Il tecnico bianconero dovrebbe ... Lutto per Ancelotti, è morta la suocera: il messaggio del Real Madrid MADRID - "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di María Concepción Barrena Gutiérrez, madre di Mariann Barrena, moglie d ...Fu segretario confederale con Marini, D’Antoni. Resto’ in via Po’ fino all’elezione di Annamaria Furlan. Fu membro per anni del CNEL dove era rispettato da tutti». «Ho avuto il piacere di conoscerlo e ...